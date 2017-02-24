Анонс основных политических событий в Литве на 24 февраля

СЕЙМ

В 10 час. председатель сейма Викторас Пранцкетис встретится с подписантами Акта о независимости Литвы Аудрюсом Рудзисом, Альгирдасом Эндрюкайтисом и Видманта Ясукайтите; в 11 час. встретится с представителями Союза защитников независимости.

В 9.30 час. в сейме начнется конференция “Национальная стратегия по преодолению последствий старения населения на современном этапе”.

В 10 час. пресс-конференция заместителя руководителя Социал-демократической фракции Юозаса Олякаса “Социал-демократы: за или против реформы лесничеств?”.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 10.30 премьер Саулюс Сквярнялис встретится с послом Азербайджана; в 13 час. встретится с создателями Tesla Gigafactory Kruonyje; в 14 час. встречается с министром социальной защиты и труда Линасом Кукурайтисом и вице-министрами социальной защиты и труда.

МИНОБОРОНЫ

В 9 час. министр обороны Раймундас Кароблис встретится в сейме с членами Комитета по национальной безопасности и обороне.

На ж/д станцию Шяштокай поездом будет доставлена военная техника германского батальона.

МВД

В 10 час. министр внутренних дел Эймутис Мисюнас встретится с послом Китая.

BNS

Метки: Анонс, Литва, политика