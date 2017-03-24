Анонс основных политических событий в Литве на 24 марта

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Президент Литвы Даля Грибаускайте будет находится в Риме с рабочим визитом.

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 9 час. откроет заседание правления сейма; в 11.30 час. встретится с гендиректором госпочты Линой Миндерене.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 9 час. примет участие в осмотре строений в Юодкранте и Ниде; в 12 час. примет участие в заседании дирекции Клайпедского государственного морского порта; в 14.40 час. посетит площадку оператора терминалов углеводородов Klaipedos nafta; в 15 час. планируется брифинг.

В 8.45 час. на площади у министерства обороны (ул. Тоторю 25) состоится официальная церемония встречи прибывшего в Литву с визитом командующего армией ФРГ, генерала Фолькера Викера.

В 9 час. министр обороны Литвы Раймундас Кароблис встретися с командующим германскими вооруженными силами Ф. Викером.

Министр культуры Литвы Лианас Руоките-Йонссон продолжит визит в Германии.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в Чикаго (США) встретится с представителями аналитического центра Chicago Council on Global Affairs.

BNS

Метки: Анонс, Литва, политика