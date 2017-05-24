Анонс основных политических событий в Литве на 24 мая

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Президент Литвы Даля Грибаускайте в 9.30 час. примет вице-президента Еврокомиссии по вопросам инноваций Мароша Шефчовича; в 11 час. откроет крупнейший фестиваль технологий и инноваций в Балтийских странах Login; в 14:30 встретится с главой международной фондовой биржи Nasdaq Аденой Фридман.

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 8.06 даст интервью радиостанции Ziniu radijas; в 9 час. откроет заседание правления сейма; в 13 час. примет директорa Международного республиканского института в Евразии Стефена Б. Никса.

В 16 час. начнется закрытое заседание Специальной следственной комиссии сейма по вопросу обоснованности начала импичмента в отношении депутата Миндаугаса Бастиса.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 10.30 час. примет вице-президента Еврокомиссии по вопросам инноваций, комиссара по вопросам энергетического союза Мароша Шефчовича; в 13 час. откроет заседание и совещание правительства; с 16.30 примет участие в заседании фракции Литовского союза крестьян и зеленых.

Министр культуры Литвы Лиана Руоките-Йонссон в 5 час. по литовскому времени встретится в Пекине с китайским коллегой.

В 9 час. министр обороны Литвы Раймундас Кароблис примет участие в заседании парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне.

В 9 час. в МИД Литвы начнется международная конференция “Информационные технологии и средства связи для развития Африке: финансовые технологии и повышение доступности финансовых услуг”.

Глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас в 9 час. примет участие в презентации новых полицейских униформ.

В 10.30 час. по адресу ул. Диждёи 5, Вильнюс, начнется дискуссия организации Transparency International о распределении средств Евросоюза.

В 9 час. министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис встретится с членами Комитета по туризму и транспорту Европарламента. В 10 час. планируется брифинг по итогам встречи.

BNS

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