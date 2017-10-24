Анонс основных политических событий в Литве на 24 октября

ПРЕЗИДЕНТ

Президент Даля Грибаускайте в 13 час. встретится с представителями конституционных судов Молдавии, Грузии, Украины и Литвы.

СЕЙМ

Председатель сейма Викторас Пранцкетис в 11 час. встретится с подписантом Акта о восстановлении независимости Литвы, писателем Владасом Тярляцкасом; в 16 час. примет директора новостного портала Delfi Витаутаса Бянокрайтиса.

В 14 час. состоится встреча членов парламентского Комитета по аудиту с делегацией парламента Молдавии; в 15 час. состоится встреча Комитета сейма по праву и правопорядку с делегацией парламента Молдавии.

МИД

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в 9 час. прочитает лекцию Security situation in the Baltic Sea Area в Университете Турку (Финляндия); в 12 час. встретится в Хельсинки с представителями комитета по иностранным делам финского парламента.

BNS

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