Анонс основных политических событий в Литве на 25 апреля

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Президент Литвы Даля Грибаускайте в 12 час. на базе по ремонту и обслуживанию самолетов Ryanair в Кармелаве (под Каунасом) откроет неделю карьеры.

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 11 час. в Женеве (Швейцария) встретится с генсекретарем Межпарламентского союза; в 14.30 час. посетит женевскую шатб-квартиру ООН; в 17.15 час. посетит постоянное представительство Литвы в Женеве.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис примет участие в учениях по принятию решений стратегического уровня.

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига по приглашению датского коллеги посетит Копенгаген.

В 10.50 час. министр юстиции Милда Вайнюте выступит с сообщением по поводу двойного гражданства в Комиссии сейма и общины литовцев мира.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс примет участие в учениях Atlantic Council.

Глава МВД Эймутис Мисюнас в Париже (Франция) в составе литовской делегации примет участие в заседании 55-ой сессии Комитета по публичному управлению Организации по экономического сотрудничества и развития.

BNS

Метки: Анонс, Литва, политика