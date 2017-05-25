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Анонс основных политических событий в Литве на 25 мая

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 25, 10:00   |   Комментариев: 0

ПРЕЗИДЕНТ

Президент Даля Грибаускайте примет участие в саммите НАТО в Брюсселе.

СЕЙМ

Председатель сейма Викторас Пранцкетис в 14.30 встретится с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем, ответственным за энергетическую ассоциацию Евросоюза; в 16 час. встретится с послом Польши Ярославом Чубиньским.

МИНОБОРОНЫ

Министр обороны Раймундас Кароблис отбывает на саммит НАТО в Брюссель.

МИД

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс в 8.20 встретится в Вильнюсе с вице-министром ИД Японии Мотоме Такисава; в 9 час. обратится с приветственным словом к участникам конференции ASEM в Вильнюсе; в 10.55 встретится с государственным министром ИД Индии Мобашаром Джавадом Акбаром; в 16.30 министр встретится в Вильнюсе с участниками Форума свободной России.

В 11.25 в МИД состоится пресс-конференция министра ИД Л. Линкявичюса и государственного министра иностранных дел Индии М. Д. Акбара.

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ

В 9.45 в представительстве Еврокомиссии в Литве состоится пресс-конференция зампредседателя ЕК М. Шефчовича.

BNS

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