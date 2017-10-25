ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Президент Литвы Даля Грибаускайте в 13 час. в Президентском дворце наградит победителей экзамена на знание Конституции.
СЕЙМ
Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 8.05 планируется интервью спикера сейма Виктораса Пранцкетиса радиостанции Ziniu radijas; в 9 час. примет участие в открытии памятных досок Акта провозглашения независимости Литвы 16 февраля 1918 года и Акта восстановления независимости Литвы от 11 марта 1990 года в Конституционном суде; в 9.30 откроет заседание правления сейма; в 12.30 спикер встретится с членом Палаты Аудита Евросоюза Римантасом Шаджюсом; в 14.15 час. примет участие в открытии выставки, посвященной 25-летию Конституции.
Комитет по бюджету и финансам сейма рассмотрит проекты бюджетов Фонда социального страхования и Фонда обязательного страхования здоровью на 2018 год.
В 11 час. начнется встреча членов Антикоррупционной комиссии с делегацией парламента Молдавии.
В 15.50 час. Комитет по европейским делам сейма вместе с министрами энергетики и иностранных дел Жигимантасом Вайчюнасом и Линасом Линкявичюсом обсудят переговоры по соглашению между Россией, Белоруссией, ЕС о ходе действия Электроэнергетической системы Балтийских стран.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 13 час. откроет заседание и совещание правительства; в 17 час. в Вильнюсской Ратуше примет участие в торжественном мероприятии по случаю 25-летия Конституции Литвы.
В 15 час. министр обороны Литвы Раймундас Кароблис примет участие в торжественном мероприятии в сейме в честь 25-летия Конституции ; в 17 час. в Вильнюсской Ратуше примет участие в торжественном мероприятии по случаю 25-летия Конституции Литвы.
Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас посетит Игналинскую АЭС.
Министр культуры Литвы Лиана Руоките-Йонссон отправится с визитом в Женеву (Швейцария).
Министр юстиции Милда Вайнюте в 9 час. примет участие в открытии памятных досок Акта провозглашения независимости Литвы 16 февраля 1918 года и Акта восстановления независимости Литвы от 11 марта 1990 года в Конституционном суде; в 13 час. примет участие в награждении победителей экзамена на знание Конституции в Президентском дворце; в 15 час. примет участие в торжественном мероприятии в сейме в честь 25-летия Конституции.
В 17 час. в гостинице Best Western в Вильнюсе начнется заседание правления и президиума Литовской социал-демократической партии.
В 10.30 Институт свободного рынка Литвы представит на пресс-конференции новейший индекс самоуправлений страны (пресс-центр агентства BNS, Бизнес-центр ТЦ Panorama, 3 этаж, ул. Салтонишкю 9, Вильнюс).
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