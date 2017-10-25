Анонс основных политических событий в Литве на 25 октября

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Президент Литвы Даля Грибаускайте в 13 час. в Президентском дворце наградит победителей экзамена на знание Конституции.

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 8.05 планируется интервью спикера сейма Виктораса Пранцкетиса радиостанции Ziniu radijas; в 9 час. примет участие в открытии памятных досок Акта провозглашения независимости Литвы 16 февраля 1918 года и Акта восстановления независимости Литвы от 11 марта 1990 года в Конституционном суде; в 9.30 откроет заседание правления сейма; в 12.30 спикер встретится с членом Палаты Аудита Евросоюза Римантасом Шаджюсом; в 14.15 час. примет участие в открытии выставки, посвященной 25-летию Конституции.

Комитет по бюджету и финансам сейма рассмотрит проекты бюджетов Фонда социального страхования и Фонда обязательного страхования здоровью на 2018 год.

В 11 час. начнется встреча членов Антикоррупционной комиссии с делегацией парламента Молдавии.

В 15.50 час. Комитет по европейским делам сейма вместе с министрами энергетики и иностранных дел Жигимантасом Вайчюнасом и Линасом Линкявичюсом обсудят переговоры по соглашению между Россией, Белоруссией, ЕС о ходе действия Электроэнергетической системы Балтийских стран.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 13 час. откроет заседание и совещание правительства; в 17 час. в Вильнюсской Ратуше примет участие в торжественном мероприятии по случаю 25-летия Конституции Литвы.

В 15 час. министр обороны Литвы Раймундас Кароблис примет участие в торжественном мероприятии в сейме в честь 25-летия Конституции ; в 17 час. в Вильнюсской Ратуше примет участие в торжественном мероприятии по случаю 25-летия Конституции Литвы.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас посетит Игналинскую АЭС.

Министр культуры Литвы Лиана Руоките-Йонссон отправится с визитом в Женеву (Швейцария).

Министр юстиции Милда Вайнюте в 9 час. примет участие в открытии памятных досок Акта провозглашения независимости Литвы 16 февраля 1918 года и Акта восстановления независимости Литвы от 11 марта 1990 года в Конституционном суде; в 13 час. примет участие в награждении победителей экзамена на знание Конституции в Президентском дворце; в 15 час. примет участие в торжественном мероприятии в сейме в честь 25-летия Конституции.

В 17 час. в гостинице Best Western в Вильнюсе начнется заседание правления и президиума Литовской социал-демократической партии.

В 10.30 Институт свободного рынка Литвы представит на пресс-конференции новейший индекс самоуправлений страны (пресс-центр агентства BNS, Бизнес-центр ТЦ Panorama, 3 этаж, ул. Салтонишкю 9, Вильнюс).

BNS

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