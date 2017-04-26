Анонс основных политических событий в Литве на 26 апреля

СЕЙМ

9.15 – Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис встретится с гендиректором шатб-квартиры ООН в Женеве Михаэлем Мёллером; в 10 час. посетит Европейскую организацию ядерных научных исследований CERN, где встретится с его руководством и учёными, с представителями по связям организации с Литвой; в 16 час. – встреча с членами литовского сообщества Швейцарии.

8 час. – заседание спецкомиссии по импичменту парламентария М.Бастиса.

8.30 – заседание Комиссии Сейма и Всемирного сообщества литовцев.

9 час. – пресс-конференция парламентария Ирены Андрюкайтене “Профилактика и предупреждение социального сиротства в Литве и Украине”.

9.30 – пресс-конференция Комиссии по делам пострадавших от сопротивления оккупационным режимам лиц, посвящённая памяти Чернобыльской катастрофы.

10 час. – международная конференция Литвы и Украины на тему социального сиротства.

11 час. – пресс-конференция, на которой будет представлен отчёт омбудсмена по защите прав ребёнка за 2016 г.

15 час. – научная конференция “Перспективы регулирования института семьи в Литве: социальные и правовые аспекты”.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

11 час. – преммьер-министр Саулюс Сквернялис примет участие в международной строительной выставке Resta (Litexpo); 13 час. – проведёт заседание и совещание правительства; в 16 час. примет участие в “Марше живых” и в Паняряй почтит память жертв Холокоста.

Министр обороны Раймундас Кароблис примет участие в неформальной встрече министров обороны ЕС на Мальте.

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс в Брюсселе примет участие в региональной встрече послов Литвы в странах ЕС.

BNS

Метки: Анонс, Литва, политика