Анонс основных политических событий в Литве на 26 июля

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА
Президент Литвы Даля Грибаускайте в 12 час. вручит первое офицерское звание — лейтенанта выпускникам Литовской военной академии.
СЕЙМ
Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 14.30 откроет заседание правления сейма.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига в 13 час. встретится с завершающим работу в Литве послом Японии Тойое Шигидой.
Министр образования и науки Литвы Юргита Пятраускене в 8.05 даст интервью радиостанции Ziniu radijas.
В 14 час. мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс примет участие в презентации археологических находок на месте Большой Вильнюсской синагоги (ул. Вокечю 13A).
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