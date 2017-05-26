Анонс основных политических событий в Литве на 26 мая

СЕЙМ

Председатель сейма Викторас Пранцкетис в 11 час. примет участие в дискуссии с аккредитованными в Литве дипломатами по поводу строительства в белорусском Островце Белорусской АЭС; в 18 час. в Аникщяйском районе, в усадьбе Бурбишкис встретится с председателем парламента Латвии Инарой Мурниеце.

В 9 час. пресс-конференция “Нужна ли Литве прогрессивная налоговая политика?”. Участвуют члены фракции партии Союз отечества – Христианские демократы Литвы Лауринас Кащюнас и Жигимантас Павилёнис.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер Саулюс Сквярнялис в 9 час. примет участие в выездном заседании правительства по вопросам курортных территорий в Курхаузе в Паланге; в 12 час. примет участие в открытии реконструированной Аллеи графов Тышкевичей (Паланга).

МИНОБОРОНЫ

Министр обороны Раймундас Кароблис примет участие в саммите НАТО в Брюсселе.

Клайпедский порт посетят фрегаты Roald Amundsen (Норвегия) и Evertsen (Нидерланды) подразделения боевых кораблей 1-ой морской группы постоянной готовности НАТО; в 9 час. планируется встреча со СМИ командира подразделения боевых кораблей 1-ой морской группы постоянной готовности НАТО, командора Оле Мортена Санквиста.

МИД

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс в Братиславе (Словения) примет участие в форуме по политике безопасности GLOBSEC.

BNS

Метки: Литва, политика