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Анонс основных политических событий в Литве на 26 октября

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 26, 10:00   |   Комментариев: 0

ПРЕЗИДЕНТ

Президент Даля Грибаускайте в 10 час. встретится в Президентском дворце с Великим герцогом Люксембурга Анри; в 11.30 вместе с Великим герцогом Люксембурга Анри откроет первый литовско-люксембургский экономический форум в вильнюсском отеле Kempinski Hotel Cathedral Square.

СЕЙМ

Председатель сейма Викторас Пранцкетис в 13 час. примет участие в рабочем обеде с Великим герцогом Люксембурга Анри.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис в 14.45 встретится с Великим герцогом Люксембурга Анри.

МИНОБОРОНЫ

В 9.50 будет подписан договор о покупке систем ПВО средней дальности NASAMS для ВС Литвы у норвежской компании Kongsberg.

МИД

Министр ИД Линас Линкявичюс в 15.30 встретится с министром ИД Люксембурга Жанои Ассельборном.

BNS

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