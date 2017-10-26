Анонс основных политических событий в Литве на 26 октября

ПРЕЗИДЕНТ
Президент Даля Грибаускайте в 10 час. встретится в Президентском дворце с Великим герцогом Люксембурга Анри; в 11.30 вместе с Великим герцогом Люксембурга Анри откроет первый литовско-люксембургский экономический форум в вильнюсском отеле Kempinski Hotel Cathedral Square.
СЕЙМ
Председатель сейма Викторас Пранцкетис в 13 час. примет участие в рабочем обеде с Великим герцогом Люксембурга Анри.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр Саулюс Сквярнялис в 14.45 встретится с Великим герцогом Люксембурга Анри.
МИНОБОРОНЫ
В 9.50 будет подписан договор о покупке систем ПВО средней дальности NASAMS для ВС Литвы у норвежской компании Kongsberg.
МИД
Министр ИД Линас Линкявичюс в 15.30 встретится с министром ИД Люксембурга Жанои Ассельборном.
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