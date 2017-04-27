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Анонс основных политических событий в Литве на 27 апреля

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 27, 9:00   |   Комментариев: 0

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 8.30 час. примет участие в заседании старост парламентских фракций; в 10 час. примет участие в заседании сейма.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 10 час. примет участие в заседании сейма; в 12.30 час. примет участие в дискуссии по годовому отчету правительства; с 15 час. примет участие в правительственном часе в сейме.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис примет участие в неформальной встрече министров обороны ЕС на Мальте.

В 10 час. в Мариямпольском самоуправлении (ул. Й. Басанавичюса 1, Мариямполе) начнется пресс-конференция, на которой будут представлены учения литовской армии “Удар молнии 2017”.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс примет участие в региональной встрече послов Литвы в странах ЕС в Брюсселе (Бельгия).

BNS

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