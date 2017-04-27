СЕЙМ
Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 8.30 час. примет участие в заседании старост парламентских фракций; в 10 час. примет участие в заседании сейма.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 10 час. примет участие в заседании сейма; в 12.30 час. примет участие в дискуссии по годовому отчету правительства; с 15 час. примет участие в правительственном часе в сейме.
Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис примет участие в неформальной встрече министров обороны ЕС на Мальте.
В 10 час. в Мариямпольском самоуправлении (ул. Й. Басанавичюса 1, Мариямполе) начнется пресс-конференция, на которой будут представлены учения литовской армии “Удар молнии 2017”.
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс примет участие в региональной встрече послов Литвы в странах ЕС в Брюсселе (Бельгия).