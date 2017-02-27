СЕЙМ
Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 8.30 час. примет в Каунасском районном самоуправлении жителей.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 11 час. примет участие в обсуждении плана мер по реализации правительственной программы с фракциями.
В 13 час. министр обороны Раймундас Кароблис примет участие в приеме по случаю 99-летия независимости Эстонии; в 16 час. примет участие в церемонии присуждения воинских званий.
В 10 час. министр образования и науки Литвы Юргита Пятраускене в 16 час. встретится с послом США.