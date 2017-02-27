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Анонс основных политических событий в Литве на 27 февраля

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 27, 9:00   |   Комментариев: 0

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 8.30 час.  примет в Каунасском районном самоуправлении жителей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 11 час. примет участие в обсуждении плана мер по реализации правительственной программы с фракциями.

В 13 час. министр обороны Раймундас Кароблис примет участие в приеме по случаю 99-летия независимости Эстонии; в 16 час. примет участие в церемонии присуждения воинских званий.

В 10 час. министр образования и науки Литвы Юргита Пятраускене в 16 час. встретится с послом США.

BNS

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