Анонс основных политических событий в Литве на 27 октября

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Президент Литвы Даля Грибаускайте в 9 час. на полигоне в Пабраде вместе в великим герцогом люксембургским Анри встретится со служащими в батальоне НАТО люксембургскими военными.

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 9 час. встретится с министром по делам налогов Азербайджана Фазилем Асадом Оглу Маммадовым.

В 11 час. начнется пресс-конференция Комиссии сейма Литвы и Всемирной общины литовцев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 15.30 час. министр обороны Литвы Раймундас Кароблис на полигоне в Пабраде примет участие в мероприятиях дня гостей и СМИ учений “Железный волк II”.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в 11 час. примет участие в пятом заседании Межправительственной комиссии по двухстороннему сотрудничеству Литвы и Азербайджана.

BNS

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