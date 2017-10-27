ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Президент Литвы Даля Грибаускайте в 9 час. на полигоне в Пабраде вместе в великим герцогом люксембургским Анри встретится со служащими в батальоне НАТО люксембургскими военными.
СЕЙМ
Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 9 час. встретится с министром по делам налогов Азербайджана Фазилем Асадом Оглу Маммадовым.
В 11 час. начнется пресс-конференция Комиссии сейма Литвы и Всемирной общины литовцев.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
В 15.30 час. министр обороны Литвы Раймундас Кароблис на полигоне в Пабраде примет участие в мероприятиях дня гостей и СМИ учений “Железный волк II”.
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в 11 час. примет участие в пятом заседании Межправительственной комиссии по двухстороннему сотрудничеству Литвы и Азербайджана.
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