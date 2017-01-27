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Анонс основных политических событий в Литве на 27 января

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 27, 9:00   |   Комментариев: 0

СЕЙМ

В 9 час. председатель сейма Викторас Пранцкетис встретится в Швеции со шведским министром по координированию политики и энергетике; с 9.50 встретится с мэром Стокгольма; в 11.55 посетит Университет сельскохозяйственных наук в Уппсале, встретится с учеными; в 15 час. его примет король Швеции Карл XVI Густав.

МИНОБОРОНЫ

В 11 час. министр обороны Раймундас Кароблис встретится с представителями Литовской ассоциации оборонной промышленности.

МИД

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс участвует в Вильнюсе в ежегодной конференции Литвы и Северных стран “Безопасность, сотрудничество и идентичность в Северной Европе”.

BNS

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