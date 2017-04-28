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Анонс основных политических событий в Литве на 28 апреля

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 28, 10:00   |   Комментариев: 0

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Президент Литвы Даля Грибаускайте отправится на саммит ЕС в Брюссель (Бельгия).

СЕЙМ

В 11 час. начнется пресс-конференция Комиссии сейма Литвы и Всемирной общины литовцев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 9 час. министр обороны Литвы Раймундас Кароблис поприветствует участников международной конференции в парламенте “Военный в бизнесе – шаг к успеху в бизнесе”.

В 9.30 час. министр юстиции Милда Вайнюте встретится с норвежской делегацией и послом Норвегии Дагом Малмером Халворсеном.

Глава МИД Литвы примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел ЕС на Мальте.

BNS

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