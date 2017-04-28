ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Президент Литвы Даля Грибаускайте отправится на саммит ЕС в Брюссель (Бельгия).
СЕЙМ
В 11 час. начнется пресс-конференция Комиссии сейма Литвы и Всемирной общины литовцев.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
В 9 час. министр обороны Литвы Раймундас Кароблис поприветствует участников международной конференции в парламенте “Военный в бизнесе – шаг к успеху в бизнесе”.
В 9.30 час. министр юстиции Милда Вайнюте встретится с норвежской делегацией и послом Норвегии Дагом Малмером Халворсеном.
Глава МИД Литвы примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел ЕС на Мальте.