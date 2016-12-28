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Анонс основных политических событий в Литве на 28 декабря

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2016 12 28, 10:00   |   Комментариев: 0

ПРЕЗИДЕНТ

В 16 час. президент Даля Грибаускайте наградит лауреатов премии “Глобальная Литвы – 2016” в Президентском дворце.

СЕЙМ

В 8.05 председатель сейма Викторас Пранцкетис примет участие в программе “Позиция” радиостанции Ziniu radijas; в 17 час. примет участие в зажжении Большой Меноры на вильнюсской площади В. Кудиркос; в 18 час. примет участие в празднике Хануки в Вильнюсской хоральной синагоге.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 8 час. премьер-министр Саулюс Сквярнялис встретится с членами правления Клуба подписантов Акта о независимости Литвы; в 13 час. возглавит заседание правительства; в 16 час. примет участие в церемонии награждения лауреатов премии “Глобальная Литвы – 2016” в Президентском дворце.

В 13 час. заседание правительства.

BNS

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