Анонс основных политических событий в Литве на 28 февраля

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Президент Литвы Даля Грибаускайте в 9.30 час. откроет заседание Госсовета по обороне.

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 9.30 примет участие в заседании Госсовета по обороне; в 15 час. встретится с председателем Красного Креста Литвы Пранасом Дайлиде.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 9.30 примет участие в заседании Госсовета по обороне; в 14.30 примет посла Франции Филиппа Жанто.

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига в 13 час. встретится с учредителем общины укринцев в Литве Михаилом Лаптейко.

В 9.30 час. министр обороны Литвы Раймундас Кароблис примет участие в заседании Госсовета по обороне.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс будет находиться в Женеве, где участвует в 34-ой сессии Совета по правам человека ООН.

В 16 час. министр образования Юргита Пятраускене встретится с послом Франции Филиппом Жанто.

В 11 час. глава МДВ в выставочном центре Litexpo (Вильнюс) примет участие в конференции “Полиция 2020”, на которой будут представлены результаты и перспективы работы полиции до 2020 года. Около 12 час. планируется пресс-конференция главы МДВ и главы эстонской полиции Элмара Вахера.

В 12.30 час. министр экономики Миндаугас Синкявичюс встретится с американскими бизнесменами (гостиница Radisson Blu Royal Astorija, Вильнюс), в 15 час. встретится с главой представительства Еврокомиссии в Литве Арнольдасом Пранцкетисом.

Министр окружающей среды Кястутис Навицкас в Брюсселе примет участие в заседании Совета по окружающей среде Евросоюза, на котором планируется обсудить требование Литвы остановить строительство БелАЭС.

В 14 час. министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис посетит Вильнюсский аэропорт.

BNS

Метки: Анонс, Литва, политика