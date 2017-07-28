ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Президент Литвы Даля Грибаускайте в 10 час. вручит верительные грамоты послу Литвы в Эстонии Гедрюсу Апуокасу; в 13 час. вручит верительные грамоты послу Литвы в Италии Ричардасу Шляпавичюсу; 14 час. вручит верительные грамоты послу Литвы при Святом престоле и Мальтийском ордене Пятрасу Запольскасу.
СЕЙМ
Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 11 час. примет участие в торжественной церемонии присвоения звания офицера в Военной академии Литвы; в 13 час. встретится с министром юстиции Милдой Вайнюте.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
В 9.30 час. премьер Саулюс Сквярнялис начнет посещение Вилкавишского района.
В 10 час. министр финансов Вилюс Шапока посетит Государственную налоговую инспекцию.
В 14 час. министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас в Клайпеде представит актуальные вопросы сельскохозяйственного сектора и рыбоводства, результаты использования помощи ЕС (ул. Пилес 4).
В Клайпеде начнется Праздник моря.