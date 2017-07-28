Анонс основных политических событий в Литве на 28 июля

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Президент Литвы Даля Грибаускайте в 10 час. вручит верительные грамоты послу Литвы в Эстонии Гедрюсу Апуокасу; в 13 час. вручит верительные грамоты послу Литвы в Италии Ричардасу Шляпавичюсу; 14 час. вручит верительные грамоты послу Литвы при Святом престоле и Мальтийском ордене Пятрасу Запольскасу.

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 11 час. примет участие в торжественной церемонии присвоения звания офицера в Военной академии Литвы; в 13 час. встретится с министром юстиции Милдой Вайнюте.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 9.30 час. премьер Саулюс Сквярнялис начнет посещение Вилкавишского района.

В 10 час. министр финансов Вилюс Шапока посетит Государственную налоговую инспекцию.

В 14 час. министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас в Клайпеде представит актуальные вопросы сельскохозяйственного сектора и рыбоводства, результаты использования помощи ЕС (ул. Пилес 4).

В Клайпеде начнется Праздник моря.

BNS

Метки: Анонс, Литва