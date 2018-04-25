Анонс основных политических событий в Литве на 28 июня

ПРЕЗИДЕНТ

Президент Даля Грибаускайте примет участие в заседании Европейского совета.

СЕЙМ

Продолжается визит председателя сейма Виктораса Пранцкетиса в США.

В 10 час. пресс-конференция парламентариев Аушры Мальдейкене и Витаутаса Бакаса «Есть ли все еще у политиков право говорить?»

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис в 9 час. примет участие в заседании фракции Литовского союза крестьян и зеленых в сейме; в 10 час. примет участие в заседании сейма; в 13 час. — в «правительственном часе» в сейме.

МИНОБОРОНЫ

Министр обороны Раймундас Кароблис подпишет в Лондоне окончательный меморандум о взаимопонимании относительно возглавляемых Великобританией экспедиционных сил.

BNS