Анонс основных политических событий в Литве на 28 марта

СЕЙМ

10 час. – председатель Сейма Викторас Пранцкетис встретится с председателем парламента Польши Мареком Кучинским; в 11 час. – встреча с председателем Сената Польши Станиславом Карчевским; в 12 час. – примет участие в пленарном заседании VIII сессии членов парламентской Ассамблеи Литвы, Польши и Украины; в 13 час. примет участие в принятии документа VIII сессии парламентской Ассамблеи; в 13.30 – примет участие в совместной с С.Карчевским и спикером Верховной Рады Украины Андрием Парубием пресс-конференции; в 15 час. – встреча с президентом Польши Анджеем Дудой.

8.30 – заседание собрания старост Сейма.

9.30 – пресс-конференция фракции Крестьян и “зелёных”: “Мы должны сплотиться, пока Литва не разбежалась”, в которой примет участие и лидер этой партии Рамунас Карбаускис, член фракции и председатель Комиссии по вопросам миграции Гуода Бурокене.

10 час. – утреннее заседание парламента.

15 час. – вечернее заседание парламента.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

8.15 – премьер-министр Саулюс Сквернялис даст интервью радиостанции LRT; в 10.10 – примет участие в мероприятиях Учебного полка в Рукле; в 11.05 – военный смотр в расположении Учебного полка; в 12 час. – наблюдение за учениями группы сил НАТО и Литовской армии на полигоне в Гайжюнай.

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ

8 час. – министр обороны Раймундас Кароблис в Рукле встретится с командиром батальона сил НАТО полковником-лейтенантом Кристопом Хубером; в 10.30 – в Учебном полку примет участие в торжествах по случаю 13-летия вступления Литвы в НАТО.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

10 час. – министр культуры Лиана Руоките-Джонссон встретится с завкафедрой дизайна Вильнюсской художественной академии проф. Аушрой Лисаускене.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ТРУДА

10 час. – министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис примет участие в заседании Совета по делам лиц с ограниченными возможностями.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига в Бонне (Германия) примет участие во второй встрече министров здравоохранения по вопросам безопасности пациентов.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

9 час. – министр образования и науки Юргита Пятраускене примет участие в конференции “Актуальные вопросы профессии учителей и повышения квалификации”; в 11 час. примет участие в совещании с сотрудниками Отдела стратегических программ.

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс в Вашингтоне встретится с председателем Палаты представителей США Полом Райеном; даст интервью каналу Fox News; встретится с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном.

BNS

Метки: Анонс, Литва, политика