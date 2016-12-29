Анонс основных политических событий в Литве на 29 декабря

ПРЕЗИДЕНТ

В 10.30 президент Даля Грибаускайте встретится с сенаторами США, которые прибывают в Литву с визитом.

СЕЙМ

В 10 час. председатель сейма Викторас Пранцкетис встретится с министром культуры Лианой Руоките -Йонссон, чтобы обсудить вопросы обустройства горы Гядимино в Вильнюсе; в 14.15 спикер встретится с делегацией Конгрессе США.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 12.30 у премьер-министра Саулюса Сквярнялиса состоится обед с делегацией Конгресса США во главе с сенатором Джоном Маккейном.

МИД

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс встретится с делегацией Конгресса США.

ВИЗИТЫ

Вильнюс посетит с визитом делегация Конгресса США: сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эйми Клоубушар. В 11.15 в Президентском дворце после встречи с президентом Д. Грибаускайте состоится пресс-конференция, в 14.15 в сейме состоится встреча делегации со спикером В. Пранцкетисом; в 15.05 делегация встретится с общественностью у памятника баррикадам возле сейма; в 17 час. в МИД гости встретятся с министром ИД Л. Линкявичюсом; в 18 час. в Институте международных отношений и политических наук Вильнюсского ун-та состоится встреча-дискуссия сенаторов со студентами института.

BNS

Метки: Анонс, Литва, политика