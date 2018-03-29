СЕЙМ
Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 8.30 примет участие в заседании старост парламентских фракций; в 9 час. встретится с премьером Саулюсом Сквярнялисом; в 10 час. откроет утреннее заседание сейма.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 8 час. примет участие в заседании старост парламентских фракций; с 10 час примет участие в заседании сейма.
В 9 и 12 час. часов журналисты смогут поняблюдать за проходящими в Укмяргском районе (Сянюния Вяпряй) учениями бригады мотопехоты Gelezinis Vilkas.
Глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас в Лионе (Фрация) примет участие во встрече с генсекретарем Интерпола.
Метки: Литва