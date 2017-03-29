ПРЕЗИДЕНТ
В 10.30 президент Даля Грибаускайте примет верительные грамоты посла Кипра.
СЕЙМ
В 8.06 председатель сейма Викторас Пранцкетис даст интервью радиостанции Ziniu radijas; в 11.10 примет посла Кипра.
В 9 час. пресс-конференция председателя делегации сейма на Балтийской ассамблее Валериюса Симуликаса по итогам пленарной сессии парламента Бенилюкса и заседания президиума Балтийской ассамблеи в Гааге.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
В 10 час. премьер-министр Саулюс Сквярнялис примет участие в прямой конференции портала Delfi; в 13 час. возглавит заседание правительства.
МИНОБОРОНЫ
В 10 час. министр обороны Раймундас Кароблис примет участие в заседании парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне.
МИД
Министр иностранных дел Линас Линкявичюс в Вашингтоне встретится с советником по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Гербертом Макмастером; примет участие в дискуссии в аналитическом центре The Heritage Foundation.