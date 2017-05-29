Анонс основных политических событий в Литве на 29 мая

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Президент Литвы Даля Грибаускайте в 13 час. примет судейские присяги.

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 9.30 примет председателя Меджлиса Крымских татар Рефата Чубарова; с 10 час. примет участие в международной конференции “Народ крымских татар по истечение трех лет после оккупации Крыма: имеющееся положение и дальнейшая стратегия международной общественности”; в 14.17 час. примет участие в программе “Добрый день, Литва!” телеканала LRT.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 10 час. откроет совещание правительства; в 14 час. посетит Объединенный штаб литовской армии.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в 12 час. на пресс-конференции представит приложение “Путешествуй безопасно”.

Министр внутренних дел Эймутис Мисюнас в Риме (Италия) примет участие во встрече с главой МВД Италии Марко Миннити.

В 15 час. в Вильнюсской ратуше будет представлен литовский павильон на всемирной выставке EXPO 2017, которая через две недели начнется в Астане (Казахстан).

BNS

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