  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.09.30 Текущий номер: N39 (1179) 28 сентября
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Анонс основных политических событий в Литве на 29 сентября

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 09 29, 10:00   |   Комментариев: 0

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Президент Литвы Даля Грибаускайте в Таллине примет участие в саммите ЕС.

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 10 час. посетит Каунасскую мечеть, в 11 час. вместе с представителями общины татар Литвы откроет памятную доску Александрасу Тухан-Баранаускасу (уд. Пуоджю 14, Каунас).

Премьер Литвы Саулюс Сквярнялис посетит город Укрмерге и вильнюсский микрорайон Науйои-Вильня.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига в 11 час. встретится с министром здравоохранения и социальных дел Швеции Анникой Страндхол.

Глава МИД Линас Линкявичюс примет участие в конференции в Риге.

Глава МВД Эймутис Мисюнас в Пекине (Китай) примет участие в 86-ой сессии Генассамблеи Интерпола.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿