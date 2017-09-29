ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Президент Литвы Даля Грибаускайте в Таллине примет участие в саммите ЕС.
СЕЙМ
Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 10 час. посетит Каунасскую мечеть, в 11 час. вместе с представителями общины татар Литвы откроет памятную доску Александрасу Тухан-Баранаускасу (уд. Пуоджю 14, Каунас).
Премьер Литвы Саулюс Сквярнялис посетит город Укрмерге и вильнюсский микрорайон Науйои-Вильня.
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига в 11 час. встретится с министром здравоохранения и социальных дел Швеции Анникой Страндхол.
Глава МИД Линас Линкявичюс примет участие в конференции в Риге.
Глава МВД Эймутис Мисюнас в Пекине (Китай) примет участие в 86-ой сессии Генассамблеи Интерпола.
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