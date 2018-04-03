Анонс основных политических событий в Литве на 3 апреля

ПРЕЗИДЕНТ

Президент Литвы Даля Грибаускайте в Вашингтоне встретится в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и примет участие в саммите стран Балтии и США.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис в 14 час. встретится с правительстве с министрами.

СЕЙМ

В 11 час. пресс-конференция парламентария Эмануэлиса Зингериса “Общее празднование столетия пяти государств региона Балтийского моря”. Участвует проф. Людас Мажилис.

МИНОБОРОНЫ

Министр обороны Раймундас Кароблис посетит Вашингтон в составе делегации президента.

МИД

Министр ИЛ Линас Линкявичюс посетит Вашингтон в составе делегации президента.

BNS

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