ПРЕЗИДЕНТ
Президент Литвы Даля Грибаускайте в Вашингтоне встретится в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и примет участие в саммите стран Балтии и США.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр Саулюс Сквярнялис в 14 час. встретится с правительстве с министрами.
СЕЙМ
В 11 час. пресс-конференция парламентария Эмануэлиса Зингериса “Общее празднование столетия пяти государств региона Балтийского моря”. Участвует проф. Людас Мажилис.
МИНОБОРОНЫ
Министр обороны Раймундас Кароблис посетит Вашингтон в составе делегации президента.
МИД
Министр ИЛ Линас Линкявичюс посетит Вашингтон в составе делегации президента.
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