Анонс основных политических событий в Литве на 3 апреля

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Президент Литвы Даля Грибаускайте в 9 час. встретится с премьером Саулюсом Сквярнялисом; в 11 час. посетит овощное хозяйство Evaldo darzoves в Шальчининкском районе (Сакалай).

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 8.30 встретится с жителями Каунасского района.

В 9 час. в сейме начнется пресс-конференция, на которой будет представлена оценка угроз национальной безопасности, проведенная совместно Департаментом госбезопасности, Вторым департаментом оперативных служб при Минобороны Литвы.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис встретится с президентом Литвы Далей Грибаускайте; в 13 час. премьер-министр примет участие в он-лайн конференции портала 15min.lt.

В 9 час. министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас встретится с представителями китайского государственного молокозавода Sanyuan.

BNS

Метки: Анонс, Литва, политика