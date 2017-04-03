  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.04.03 Текущий номер: N13 (1153) 30 марта
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Анонс основных политических событий в Литве на 3 апреля

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 03, 10:00   |   Комментариев: 0

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Президент Литвы Даля Грибаускайте в 9 час. встретится с премьером Саулюсом Сквярнялисом; в 11 час. посетит овощное хозяйство Evaldo darzoves в Шальчининкском районе (Сакалай).

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 8.30 встретится с жителями Каунасского района.

В 9 час. в сейме начнется пресс-конференция, на которой будет представлена оценка угроз национальной безопасности, проведенная совместно Департаментом госбезопасности, Вторым департаментом оперативных служб при Минобороны Литвы.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис встретится с президентом Литвы Далей Грибаускайте; в 13 час. премьер-министр примет участие в он-лайн конференции портала 15min.lt.

В 9 час. министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас встретится с представителями китайского государственного молокозавода Sanyuan.

BNS

Метки:  , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿