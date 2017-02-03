Анонс основных политических событий в Литве на 3 февраля

ПРЕЗИДЕНТ

Президент Даля Грибаускайте примет участие в неформальном саммите Европейского Совета на Мальте.

СЕЙМ

Председатель сейма Викторас Пранцкетис в 9 час. примет участие в заседании Комитета по иностранным делам.

В 11 час. встреча председателя Комитета по национальной безопасности и обороне Витаутаса Бакаса с послом и атташе обороны Франции.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 8 час. премьер-министр Саулюс Сквярнядис в сейме примет участие в совещании с руководством парламентской коалиции; в 12.30 в отеле Kempinski Hotel Cathedral Square встретится с представителями Торговой палаты Америки.

МИНОБОРОНЫ

В 9 час. министр обороны Раймундас Кароблис встретится с атташе Литвы по обороне в министерстве; в 14 час. встретится с послом Армении в Литве.

МИНЮСТ

Министр юстиции Милда Вайнюте в Киеве примет участие в мероприятии открытия проекта “Укрепление институциональных возможностей Главного комиссара по правам человека парламента Украины в соответствии с лучшим опытом Европы”.

МИД

В 14 час. министр иностранных дел Линас Линкявичюс встретится с членами Европарламента.

BNS

Метки: Анонс, Литва, политика