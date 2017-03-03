Анонс основных политических событий в Литве на 3 марта

ПРЕЗИДЕНТ

В 8.15 президент Даля Грибаускайтк встретится с заместителем председателя Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

СЕЙМ

В 11.30 председатель сейма Викторас Пранцкетис встретится с заместителем председателя Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

В 9 час. международная конференция “Повышение устойчивости общества перед лицом гибридных угроз в Балтийском регионе”.

В 9.45 пресс-конференция докладчиков международной конференции “Повышение устойчивости общества перед лицом гибридных угроз в Балтийском регионе” с участием директора Центра дипломатии и международных отношений при Пенсильванском университете Майкл Карпентер, эксперт по обороне из США Сэмюэл Гардинер, представитель Международного центра безопасности и обороны в Эстонии Томас Ярмалавичюс, директор Департамента по надзору ВС Польши, представитель Бюро национальной безопасности Ярослав Крашевский.

В 10.45 пресс-конференция парламентского Комитета по экономике и представительства Еврокомиссии в Литве, посвященная основным социально-экономическим проблемам Литвы, путям их решения. Участвуют зампредседателя ЕК В. Домбровскис, член ЕК, ответственный за здравоохранение и безопасность продовольствия Витянис Андрюкайтис, министр образования и науки Юргита Пятраускене, министр экономики Миндаугас Синкявичюс.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 9.15 преьмер-министр Саулюс Сквярнялис сделает сообщение на конференции “Проект “Успешная Литва: как обеспечить инвестиции и рост?”; в 13 час. встретится с заместителем председателя Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

МИНОБОРОНЫ

В 9 час. министр обороны Раймундас Кароблис примет участие в международной конференции по безопасности в сейме.

BNS

Метки: Анонс, Литва, политика