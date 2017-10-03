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Анонс основных политических событий в Литве на 3 октября

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 03, 9:00   |   Комментариев: 0

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

В 8.05 час. планируется интервью старшего советника президента Литвы по внутренней политике Миндаугаса Линги радиостанции Ziniu radijas.

СЕЙМ

В 9.30 час. спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис примет участие в дискуссии о  тенденциях литовской политики; в 12.20 примет делегацию Национальной Ассамблеи Кувейта.

В 12 час. в конференц-зале сейма начнется экзамен на знание Конституции.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 7.30 час. планируется интервью премьера Саулюса Сквярнялиса радиостанции LRT; в 15.15 встретится с руководством школ страны и учителями.

В 10 час. министр обороны Литвы Раймундас Кароблис даст нетрадционную пресс-конференцию “Завтрак свободы”, которая откроет национальный школьный конкурс “Сила прошлого – будущему”.

В 8.30 час. министр энергетики Жигимантас Вайчюнас встретится с членами Комиссии по контролю над энергетикой и ценами.

В 11 час. министр сельского хозяйства Литвы Бронюс Маркаускас в Варене встретится с фермерами.

Глава МВД Эймутис Мисюнас в 11.30 посетит Департамент миграции, после чего ответит на вопросы СМИ.

Служба спецрасследований Литвы 2-3 октября в Вильнюсе проводит конференцию рабочей группы Европейской сети партнеров по борьбе с коррупцией и Европейской сети контактных ведомств по борьбе с коррупцией.

BNS

Метки: 

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