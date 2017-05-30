Анонс основных политических событий в Литве на 30 мая

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 8.30 примет участие в заседании старост парламентских фракций; в 10 час. откроет заседание сейма; в 14.30 час. встретится с делегацией администрации Конгресса США.

В 9 час. в сейме консерваторы организуют пресс-конференцию на тему “Есть ли альтернатива стагнации в вышем образовании?”.

В 9.30 фракция правящих “аграриев” проведет пресс-конференцию по актуальным политическим вопросам.

В 10.30 начнется встреча представителей делегации администрации Конгресса США с членами сейма Литвы.

В 11.15 заместитель спикера сейма Ирена Шяулене встретится с делегацией Верховной Рады Украины.

В 13.45 планируется встреча членов Комитета сейма по госуправлению и делам самоуправлений с делегацией Верховной Рады Украины.

В 14.30 час. правящие “аграрии” проведут пресс-конференцию на тему реформы Высшей школы.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 9 час. примет участие в заседании фракции правящего Литовского союза аграриев и зеленых. С 10 час. примет участие в заседании сейма.

Министр культуры Литвы Лиана Руоките-Йонссон в 9.30 час. встретится с послом Литвы в Украине Марюсом Януконисом. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс примет участие во встрече министров стран Северной Европы и Балтии (NB8) и Вышеградской группы в Сопоте (Польша).

В 10 час. в конференц-зале Вильнюсского бюро BNS (ул. Салтонишкю 9, бизнес-центр ТЦ Panorama) начнется пресс-конференция Вильнюсского института политического анализа, на которой будут представлены результаты опроса о подходе Балтийских стран к сценариям будущего развития ЕС.

BNS

Метки: Анонс, Литва