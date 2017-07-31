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Анонс основных политических событий в Литве на 31 июля

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 07 31, 10:00   |   Комментариев: 0

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

В Литве пройдут мероприятия, посвященные 26-летию Медининкской трагедии.

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис примет участие в мероприятиях, посвященных 26-летию Медининкской трагедии:с 8 час. будет присутствовать на мессе в Кафедральном соборе, в 10 час. на мероприятии в Мядининкай, в 11.15 час. на Антакальнисском кладбище Вильнюса почтит память должностных лиц, убитых на КПП Мядининкай советскими омоновцами.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис примет участие в мероприятиях, посвященных 26-летию Медининкской трагедии: в 10 час. на мероприятии в Мядининкай, в 11.15 час. на Антакальнисском кладбище Вильнюса почтит память должностных лиц, убитых на КПП Мядининкай советскими омоновцами.

BNS

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