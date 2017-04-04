Анонс основных политических событий в Литве на 4 апреля

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 8.15 премьер-министр Саулюс Сквярнялис даст интервью Литовскому радио; в 10 час. примет участие в заседании сейма; в 11.30 примет участие во встрече с представителями торговой палаты Германии, Франции, Скандинавии и Англии; в 14 час. примет посла Казахстана.

МИНОБОРОНЫ

В 9 час. министр обороны Раймундас Кароблис встретится с государственным секретарем оборонного ведомства Германии Маркусом Грубелем.

МИД

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс посетит с рабочим визитом Вену. В столице Австрии он встретится с австрийским министром по европейским делам, интеграции и по иностранным делам; в Вене он также встретится с гендиректором МАГАТЭ и с гендиректором ОБСЕ.

BNS

Метки: Анонс, Литва, политика