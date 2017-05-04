Анонс основных политических событий в Литве на 4 мая

ПРЕЗИДЕНТ

В 12 час. президент Даля Грибаускайте встретится в Президентском дворце с королем Бельгии Филиппом; в 14.30 вместе с королем Филиппом президент посетит Учебный полк ВС Литвы в Рукле Йонавского района.

СЕЙМ

В 14 час. члены парламентской фракции партии “Порядок и справедливость” встречаются с министром социальной защиты и труда Линасом Кукурайтисом, чтобы обсудить положения проекта Трудового кодекса и нынешнюю недействующую систему защиты прав ребенка.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 8.05 министр энергетики Саулюс Сквярнялис даст интервью радиостанции Ziniu radijas; в 9 час. в Музее техники и энергетики в Вильнюсе примет участие в завтраке со СМИ, на котором будут представлены предложения относительно налогов, призванные поощрять развитие инноваций; в 15 час. примет участие в “правительственном часе” в сейме.

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ

В 15.15 в Каунасском IX форте будет отдана дань памяти жертвам Второй мировой войны, мемориальное мероприятие в Каунасском IX форте проведут военнослужащие контингента ВС Нидерландов, несущие службу в натовской миссии в Литве.

BNS

Метки: Анонс, Литва, политика