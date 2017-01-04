СЕЙМ
Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 8 час. даст интервью радиостанции Ziniu radijas; в 12 час. встретится с членом Палаты Аудита ЕС Римантасом Шаджюсом.
В 10 час. в сейме начнется пресс-конференция фракции консерваторов “Почему в некоторых районах Литвы на выборах могли бы победить прокремлевские силы?”
ПРАВИТЕЛЬСТВО
В 9 час. премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис примет госконтролера Арунаса Дулькиса.
В 9 час. министр обороны Литвы Раймондас Кароблис примет участе в составлении списков призывников на обязательную военную службу 2017 года.