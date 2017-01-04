  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.01.04 Текущий номер: N51 (1139) 22 декабря
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Анонс основных политических событий в Литве на 4 января

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 04, 9:00   |   Комментариев: 0

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 8 час. даст интервью радиостанции Ziniu radijas; в 12 час. встретится с членом Палаты Аудита ЕС Римантасом Шаджюсом.

В 10 час. в сейме начнется пресс-конференция фракции консерваторов “Почему в некоторых районах Литвы на выборах могли бы победить прокремлевские силы?”

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 9 час. премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис примет госконтролера Арунаса Дулькиса.

В 9 час. министр обороны Литвы Раймондас Кароблис примет участе в составлении списков призывников на обязательную военную службу 2017 года.

BNS

Метки:  , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿