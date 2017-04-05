Анонс основных политических событий в Литве на 5 апреля

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 8.06 час. даст интервью радиостанции Ziniu radijas; в 9 час. откроет заседание правления сейма; в 10 час. поприветствует участников дискуссии по сельхозполитике ЕС.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 13 час. откроет заседание правительства; в 17.10 час. отправится с рабочим визитом в Украину. В 19 час. встретится с премьером Украины Владимиром Гройсманом.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис в составили делегации премьера посетит Украину и примет участие в Десятой Киевской конференции по безопасности.

Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис примет участие в неформальной встрече министров по социальным делам и занятости ЕС в Валетте (Мальта).

В 9 час. в конференц-зале Вильнюсского бюро BNS (Бизнес-центр ТЦ Panorama, ул. Салтонишкю 9) начнется пресс-конференция члена сейма Наглиса Путейкиса о делах политической коррупции, связанных с концернами MG Baltic и Alstom.

BNS

Метки: Анонс, Литва, политика