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Анонс основных политических событий в Литве на 5 мая

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 05, 10:00   |   Комментариев: 0

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Президент Литвы Даля Грибаускайте в 13 час. поздравит многодетных мам и наградит их орденом “За заслуги перед Литвой”.

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 10.30 откроет заседание правления парламента.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 9 час. премьер-министр Саулюс Сквярнялис встретится с журналистами по случаю Дня печати.

В рамках учений “Удар молнии 2017” пройдет частичная мобилизация подготовленного военного резерва в Биржай, Пакруоисе,Тяльшяй, Плунге, Таураге, Юрбаркасе, Кедайняй, Молетай, Игналине, Шальчининкай, Варене, Тракай.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс будет находится с визитом в Японии.

Министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис встретится с исполнительным директором Европейской Ассоциации компаний, управляющих железнодорожным транспортом и инфраструктурой, Либором Лохманом.

BNS

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