ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Президент Литвы Даля Грибаускайте в 13 час. поздравит многодетных мам и наградит их орденом “За заслуги перед Литвой”.
СЕЙМ
Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 10.30 откроет заседание правления парламента.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
В 9 час. премьер-министр Саулюс Сквярнялис встретится с журналистами по случаю Дня печати.
В рамках учений “Удар молнии 2017” пройдет частичная мобилизация подготовленного военного резерва в Биржай, Пакруоисе,Тяльшяй, Плунге, Таураге, Юрбаркасе, Кедайняй, Молетай, Игналине, Шальчининкай, Варене, Тракай.
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс будет находится с визитом в Японии.
Министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис встретится с исполнительным директором Европейской Ассоциации компаний, управляющих железнодорожным транспортом и инфраструктурой, Либором Лохманом.