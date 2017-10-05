Анонс основных политических событий в Литве на 5 октября

СЕЙМ

Председатель сейма Викторас Пранцкетис в 11 час. вместе с правлением сейма посетит участки границы, которые охраняют Друскининкская застава Варенского соединения Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) и Виштитисская застава Пагегяйского соединения СОГГЛ.

В 10 час. встреча делегации Национальной ассамблеи Кореи с членами Группы по межпарламентским связям с Кореей в сейме Литвы.

В 10 час. встреча Комитета по национальной безопасности и обороне с делегацией Комитета по обороне сейма Польши.

В 11 час. встреча делегации Национальной ассамблеи Кореи с вице-председателем сейма Гядиминасом Киркиласом.

В 11.15 встреча комитетов По европейским делам и По иностранным делам с делегацией Комитета по обороне сейма Польши.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер Саулюс Сквярнялис отбывает с официальным визитом в Ватикан и Мальтийский орден.

МИНОБОРОНЫ

Министр обороны Раймундас Кароблис в Польше примет участие в торжественной церемонии присвоения имени Константина Острожского совместной военной бригаде Литвы, Польши и Украины (LITPOLUKRBRIG) и торжествах по случаю годовщины бригады.

В 11 час. командование военной бригады Литвы, Польши и Украины (LITPOLUKRBRIG) и военнослужащие причисленных к ней военных подразделений примут участие в торжествах по случаю второй годовщины бригады в Люблинском замке (Польша).

МИД

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс подпишет в Берлине договор с МИД Германией об экспонировании в Литве постановления от 16 февраля 1918 года о провозглашении независимого Литовского государства.

BNS

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