Анонс основных политических событий в Литве на 5 января

СЕЙМ

В 11 час. пресс-конференция главы парламентской фракции Литовской социал-демократической партии Юозаса Олякаса “Что на самом деле происходит после объявления реформы лесничеств”.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер Саулюс Сквярнялис посетит Мажейкяй. В 11 час. он встретится с представителями предпринимательских кругов и местных властей Мажейкского района; в 12 час. будут сделаны комментарии для СМИ; в 13.15 премьер посетит компанию Orlen Lietuva.

МИД

Министр ИД Линас Линкявичюс в 10 час. примет участие в заседании Комитета по иностранным делам сейма.

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ

В 11 час. одна из крупнейших в Литве групп сельхозпредприятий Agrokoncernas на пресс-конференции ответит на поднимаемые в публичном пространстве вопросы о деятельности концерна (конференц-зал агентства новостей BNS, бизнес-центр ТЦ Panorama, 3 этаж, ул. Салтонишкю 9, Вильнюс).

BNS

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