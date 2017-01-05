Анонс основных политических событий в Литве на 5 января

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Президент Литвы Даля Грибаускайте в 11 час. встретится с министром образования и науки Литвы Юргитой Пятраускене, председателем парламентского Комитета по делам просвещения и науки Эугениюсом Йовайшой.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 8.05 час. планируется интервью премьер-министра Саулюса Сквярнялиса радиостанции Ziniu radijas; в 9 час. премьер встретится с с членом Палаты Аудита ЕС Римантасом Шаджюсом.

В 11 час. министр финансов Литвы Вилюс Шапока встретится с членом Палаты Аудита ЕС Римантасом Шаджюсом.

В 11 час. министр обороны Раймундас Кароблис примет участие в церемонии смены военного контингента миссии Балтийского воздушного патрулирования на базе ВВС в Шяуляй.

В 11.30 час. в Главном комиссариате Каунасского округа (ул. Витауто 91, Каунас) начнется пресс-конференция в связи с задержанием 1 января двух нетрезвых водителей, которым грозит уголовная ответственность.

В 17 час. в Национальной библиотеке им. М. Мажвидаса начнется дискуссия политиков и бизнесменов о том, как привлечь Tesla Motors в Литву.

BNS

Метки: Анонс, Литва, политика