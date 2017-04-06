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Анонс основных политических событий в Литве на 6 апреля

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 06, 10:00   |   Комментариев: 0

СЕЙМ

Председатель сейма Викторас Пранцкетис в 15.30 примет участие в конференции “Образование и наука национальных меньшинств в Европе: вчера, сегодня, завтра” (Дворец польской культуры, Вильнюс).

В 14 час. состоится заседание Временной группы по координированию действий в связи с Белорусской АЭС в Островце.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис посетит с рабочим визитом Украину. В 8.30 встретится с главой совещательной миссии Евросоюза на Украине (EUAM) Кястутисом Ланчинскасом; в 10 час.встретится с премьерами Эстонии, Латвии и Украины; в 11 час. примет участие в пресс-конференции; в 12.20 примет участие в открытии Киевского форума по безопасности; в 12.45 встретится с президентом Украины Петром Порошенко.

МИНОБОРОНЫ

Министр обороны Раймундас Кароблис посетит Украину.

BNS

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