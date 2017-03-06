Анонс основных политических событий в Литве на 6 марта

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

В 8 час. президент Литвы Даля Грибаускайте встретитя с премьер-министром Саулюсом Сквярнялисом; в 11 час. примет судейские присяги.

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис посетит Алитус.

В 11 час. в сейме планируется пресс-конференция Комитета по аудиту и Госконтроля.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 8 час. премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис встретится с президентом Далей Грибаускайте; в 10.30 отправится с визитом в Швецию. В 15.15 час. встретится с шведским коллегой Стефаном Лофвеном; в 17 час. встретится с членами комитета по вопросам обороны шведского парламента; в 17.45 встретится с представителями литовской общины в Швеции.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис примет участие во встрече министров обороны и иностранных дел ЕС в Брюсселе (Бельгия).

В 10.45 в Клайпеде состоится торжественная церемония проводов в операцию Sophia группы ВМС Литвы по осмотру судов.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс примет участие во встрече министров обороны и иностранных дел ЕС в Брюсселе (Бельгия).

BNS

Метки: Анонс, Литва, политика