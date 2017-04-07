Анонс основных политических событий в Литве на 7 апреля

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Президент Литвы Даля Грибаускайте в 10 час. посетит общину лиц, страдающих от зависимостей As esu (ул. Св. Стяпонаса 37, Вильнюс).

СЕЙМ

В 9 час. в сейме начнется конференция на тему конкуренции в секторе производства теплоэнергии.

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис с 17 час. посетит Шакяй, где встретится с временно исполняющим обязанности Шакяйского района Юозасом Пуоджюкайтисом и жителями района.

В 10 час. конференц-зале сейма начнется дискуссия “BREXIT: Что это значит для Литвы и Евросоюза?”.

В 16 час. члены Комитета по национальной безопасности и обороны встретятся с генеральным директором Агентства оборонной разведки США Винцентом Стюартом.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока в Валетте (на Мальте) примет участие в неформальной встрече министров финансов и экономики зоны евро.

Министр образования и науки Юргита Пятраускене в Париже примет участие в XXI-ой сессии Комитета по политике просвещения Организации по экономическому сотрудничеству и развитию, на которой будет обсуждаться готовность Литвы к членству в этой организации и будет представлена литовская система образования.

В 13 час. на пл. В. Кудирки у Дома правительства начнется двухдневная акция по сбору пищевых продуктов для нуждающихся, которая пройдет по всей стране.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис

В 15.30 час. министр обороны Литвы Раймундас Кароблис

BNS

Метки: Анонс, Литва, политика