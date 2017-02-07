Анонс основных политических событий в Литве на 7 февраля

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Президент Литвы Даля Грибаускайте в 11 час. в учебном полку в Рукле (Йонавский район) встретится с министром обороны Германии Урсулой фон дер Лейен; в 11.30 час. поприветствует военных батальона передового базирования НАТО.

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 16 час. примет посла Казахстана.

В 14 час. заместитель председателя сейма Гядиминас Киркилас встретится с министром по европейской и атлантической интеграции Грузии Виктором Долидзе.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 9 час. министр обороны Литвы Раймундас Кароблис отправится в Руклу, где посетит военных батальона передового базирования НАТО.

В 9 час. в Кайшядорском районе начнется 50-километровый поход роты Ableдесанта ротационных сил США.

В 10.30 час. в Учебном полку в Рукле (Йонавский район) начнется официальная церемония встречи первых военных сил передового базирования НАТО.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс встретится с президентом Аналитического центра CEPA А. Уэссом Митчеллом.

В 13.15 час. глава МВД Эймутис Мисюнас встретится с генпрокурором Эвалдасом Пашилисом.

В 10 час. в конференц-зале Вильнюсского бюро BNS (бизнес-центр ТЦ Panorama, ул. Салтонишкю 9) начнется пресс-конференция заведующей отделом бухгалтерского учета Каунасского следственного изолятора Расы Казенене “Найдут ли госведомства волю, чтобы делами, а не на словах отчистится от коррупции в Департаменте по делам тюрем?”.

BNS

Метки: Анонс, Литва, политика