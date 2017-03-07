Анонс основных политических событий в Литве на 7 марта

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 10 час. примет посла Испании в Литве.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 8.15 даст интервью радиостанции LRT; в 9 час. 30 мин. выступит с речью на конференции по правам людей с недугами; с 15 час. вместе с министром образования Юргитой Пятраускене примет участие в церемонии награждения Учителя года во Дворце правителей.

В 13 час. министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис примет члена Комитета ООН по борьбе с дискриминацией женщин, профессора Далю Лейнарте.

В 16 час. министр здравоохранения Аурелиюс Вярига встретится с послом США; в 16.30 час. встретится с послом Литвы в Японии.

BNS

Метки: Анонс, Литва, политика