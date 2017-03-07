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Анонс основных политических событий в Литве на 7 марта

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 07, 9:00   |   Комментариев: 0

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 10 час. примет посла Испании в Литве.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 8.15 даст интервью радиостанции LRT; в 9 час. 30 мин. выступит с речью на конференции по правам людей с недугами; с 15 час. вместе с министром образования Юргитой Пятраускене примет участие в церемонии награждения Учителя года во Дворце правителей.

В 13 час. министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис примет члена Комитета ООН по борьбе с дискриминацией женщин, профессора Далю Лейнарте.

В 16 час. министр здравоохранения Аурелиюс Вярига встретится с послом США; в 16.30 час. встретится с послом Литвы в Японии.

BNS

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