Анонс основных политических событий в Литве на 8 марта

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Президент Литвы Даля Грибаускайте в 10 час. встретится с правлением сейма; в 13 час. примет верительные грамоты у посла Саудовской Аравии Фахада М. Х. аль Равайли; в 14.30 час. примет верительные грамоты у посла Намибии Бонии Хауфику.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 13 час. откроет заседание и совещание правительства; в 15.30 час. примет участие в заседании фракции Литовского союза крестьян и зеленых.

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига в 11 час. встретится с президентом Канадской организации станадартов здравоохранения Себастьяна Аудетта.

Министр образования Юргита Пятраускене в 16 час. примет посла Греции в Литве Вассилику Дикопулу.

Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис в 15.30 встретится с представителями Международной организации миграции.

BNS

Метки: Анонс, Литва, политика