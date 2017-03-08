  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.03.08 Текущий номер: N9 (1149) 2 марта
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Анонс основных политических событий в Литве на 8 марта

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 08, 9:00   |   Комментариев: 0

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Президент Литвы Даля Грибаускайте в 10 час. встретится с правлением сейма; в 13 час. примет верительные грамоты у посла Саудовской Аравии Фахада М. Х. аль Равайли; в 14.30 час. примет верительные грамоты у посла Намибии Бонии Хауфику.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 13 час. откроет заседание и совещание правительства; в 15.30 час. примет участие в заседании фракции Литовского союза крестьян и зеленых.

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига в 11 час. встретится с президентом Канадской организации станадартов здравоохранения Себастьяна Аудетта.

Министр образования Юргита Пятраускене в 16 час. примет посла Греции в Литве Вассилику Дикопулу.

Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис в 15.30 встретится с представителями Международной организации миграции.

BNS

Метки:  , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿