Анонс основных политических событий в Литве на 8 мая

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис посетит Каунас и Каунасский район.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 14.30 премьер Саулюс Сквярнялис примет участие во встрече премьеров Литвы, Латвии, Эстонии и Польши в Таллине.В 15.50 планируется совместная пресс-конференция премьеров. В 16.22 планируется встреча с премьером Польше Беатой Шидло. В 18 час. посетит Палдиски, где планируется строительство терминала сжиженного природного газа.

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига в Австрии примет участие в дискуссии по вопросам превенции хронических неинфекционных заболеваний.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс продолжит визит в Японии.

BNS

Метки: Анонс, Литва, политика