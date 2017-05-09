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Анонс основных политических событий в Литве на 8 мая

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 08, 10:00   |   Комментариев: 0

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис посетит Каунас и Каунасский район.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 14.30 премьер Саулюс Сквярнялис примет участие во встрече премьеров Литвы, Латвии, Эстонии и Польши в Таллине.В 15.50 планируется совместная пресс-конференция премьеров. В 16.22 планируется встреча с  премьером Польше Беатой Шидло. В 18 час. посетит Палдиски, где планируется строительство терминала сжиженного природного газа.

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига в Австрии примет участие в дискуссии по вопросам превенции хронических неинфекционных заболеваний.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс продолжит визит в Японии.

BNS

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