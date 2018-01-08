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Анонс основных политических событий в Литве на 8 января

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 08, 9:00   |   Комментариев: 0

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 8 час. встретится с президентом Литвы Далей Грибаускайте; в 13 час. примет организации молочников; в 15.00 час. примет посла Израиля Амира Маймона.

В 13 час. начнется пресс-конференция министерства окружающей среды для презентации новой госкомпании, которая будет управлять лесничествами.

С 8 по 11 января министр экономики Литвы Виргиниюс Синкявичюс посетит Сан-Франциско (США), где примет участие в 36-ой ежегодной неделе наук о жизни JP Morgan.

BNS

Метки: 

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