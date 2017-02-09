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Анонс основных политических событий в Литве на 9 февраля

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 09, 9:00   |   Комментариев: 0

ПРЕЗИДЕНТ

Президент Даля Грибаускайте отбывает в Ригу на традиционную встречу президентов трех стран Балтии.

СЕЙМ

В 14 час. председатель сейма Викторас Пранцкетис встретится для обсуждения внутриполитических вопросов с проф. Юрате Новагроцкене, проф. Лаурасом Белинисом, проф. Шарунасом Лекисом, проф. Томасом Янялюнасом, проф. Альгисом Крупавичюсом, доц. Витаутасом Думблаускасом, доктором Владасом Гайдисом.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 8.05 премьер-министр Саулюс Сквярнялис даст интервью радиостанции Ziniu radijas; в 9.30 встретится с гендиректором организации Investuok Lietuvoje (“Инвестируй в Литве”) Мантасом Катинасом.

МИНОБОРОНЫ

В 14 час. министр обороны Раймундас Кароблис встретится с послом Грузии в Литве; в 15 час. встретится с почетным консулом Индии в Литве; в 16 час. встретится с главой представительства Еврокомиссии в Литве Арнолдасом Пранцкявичюсом.

МИНЮСТ

В 15 час. министр юстиции Милда Вайнюте встретится с главой Международного департамента Комитета евреев Америки Эндрю Бейкером.

BNS

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