ПРЕЗИДЕНТ
Президент Даля Грибаускайте отбывает в Ригу на традиционную встречу президентов трех стран Балтии.
СЕЙМ
В 14 час. председатель сейма Викторас Пранцкетис встретится для обсуждения внутриполитических вопросов с проф. Юрате Новагроцкене, проф. Лаурасом Белинисом, проф. Шарунасом Лекисом, проф. Томасом Янялюнасом, проф. Альгисом Крупавичюсом, доц. Витаутасом Думблаускасом, доктором Владасом Гайдисом.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
В 8.05 премьер-министр Саулюс Сквярнялис даст интервью радиостанции Ziniu radijas; в 9.30 встретится с гендиректором организации Investuok Lietuvoje (“Инвестируй в Литве”) Мантасом Катинасом.
МИНОБОРОНЫ
В 14 час. министр обороны Раймундас Кароблис встретится с послом Грузии в Литве; в 15 час. встретится с почетным консулом Индии в Литве; в 16 час. встретится с главой представительства Еврокомиссии в Литве Арнолдасом Пранцкявичюсом.
МИНЮСТ
В 15 час. министр юстиции Милда Вайнюте встретится с главой Международного департамента Комитета евреев Америки Эндрю Бейкером.